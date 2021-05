Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Frankenthal seit 5. Mai unterhalb des kritischen Werts 100, der entscheidend für Inkrafttreten oder Aufheben von Maßnahmen der sogenannten Bundesnotbremse ist. Innerhalb der zurückliegenden Woche hat das Landesuntersuchungsamt nur noch knapp über 30 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet, so dass der auf 100.000 Einwohner berechnete Inzidenzwert am Dienstag – Stand: 14 Uhr – bei 63,6 liegt. Eine weitere gute Nachricht: Den Angaben der Gesundheitsbehörden zufolge ist seit mehr als 25 Tagen kein weiterer Frankenthaler an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

15- bis 34-Jährige am stärksten betroffen

Eine Übersicht zu den Sieben-Tage-Inzidenzen in einzelnen Altersgruppen liefert Sebastian Mohr, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der mit ihren Modellrechnungen zu Covid-19 bekanntgewordenen Physikerin Viola Priesemann (Max-Planck-Institut Göttingen): Die Karte auf der Internetseite semohr.github.io/risikogebiete_deutschland zeigt für Frankenthal mit 117,22 die höchste Inzidenz bei den 15- bis 34-Jährigen, gefolgt von den 35- bis 59-Jährigen mit 92,1. Dass die Impfkampagne wirkt, zeigen die Angaben zu den über 60-Jährigen. Hier gab es nur noch drei Infektionen.

