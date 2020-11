Die Sporthalle der berufsbildenden Andreas-Albert-Schule wird Standort des Frankenthaler Impfzentrums sein. Das hat das zur Vorbereitung gegründete Projektteam am Montagnachmittag entschieden. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Bei einem Ortstermin in der Immobilie am Petersgartenweg, an dem unter anderem Vertreter der Stadt, der Feuerwehr und der Polizei teilnehmen, sollen am Dienstag die nächsten Schritte besprochen werden, erklärte Pressesprecherin Xenia Schandin. Die Halle biete sich von ihrer Lage und Infrastruktur an: In der Nähe liege der Hauptbahnhof mit den Bushaltestellen und Parkplätze gebe es auch in großer Zahl. Weil das Gebäude im Frühjahr schon kurzzeitig Sitz einer Testambulanz und zwischenzeitlich auch als Behelfskrankenhaus eingerichtet war, sei einiges an technischer Ausstattung noch vorhanden.