Nicht nur Erst- und Zweitimpfungen, sondern auch die dritte Dosis eines Vakzins gegen das Coronavirus kann bei einer Sonderimpfaktion am Sonntag, 31. Oktober, 10 bis 15 Uhr, in der Zuckerfabrik verabreicht werden. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. 200 Dosen des Impfstoffs von Biontech stünden an dem Tag zur Verfügung. DLRG und Johanniter-Unfall-Hilfe sind mit ihren Teams am Stephan-Cosacchi-Platz in den Räumen Kinder- und Jugendbüros im Einsatz. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren. Mitzubringen sind lediglich der Ausweis und – falls vorhanden – der Impfpass. Minderjährige müssen in Begleitung eines Elternteils auf den Festplatz kommen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Solche Angebote seien nach der Schließung des Impfzentrums ein niedrigschwelliges Angebot für alle, die sich gegen das Virus immunisieren lassen wollen, wird Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.