In Frankenthal ist seit inzwischen vier Wochen keine neue Infektion mit dem Coronavirus zu den bisher bestätigten 47 Fällen hinzugekommen. Außerdem gibt es ausweislich der Zahlen, die das für Frankenthal zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Mittwochnachmittag veröffentlicht hat, seit mindestens anderthalb Wochen in der Stadt keine aktive Ansteckung mit Sars-Cov-2 mehr. Zur Erinnerung: Die vom Erreger ausgelöste Erkrankung Covid-19 hat in Frankenthal seit Mitte März zwei Todesopfer gefordert. Alle weiteren 45 Infizierten gelten inzwischen als genesen. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt die Anzahl bestätigter Corona-Fälle derzeit bei 274 – 14 davon sind noch nicht genesen. Im Kreis starben vier Menschen. Der Landkreis Bad Dürkheim ist derzeit coronafrei: In den zurückliegenden sieben Tagen sind bei den Behörden dort keine neuen Fälle registriert worden. Bestätigt sind 329 Infektionen mit dem Coronavirus, 317 der Betroffenen gelten als genesen. Zwölf Menschen starben bisher infolge einer Ansteckung.