In Frankenthal hat es nach Angaben des Gesundheitsamts seit einer Woche keine neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. Die Anzahl der offiziell bestätigten Ansteckungen mit dem Erreger liegt demnach weiter bei 71. Inzwischen gelten 61 der Betroffenen nach den behördlichen Kriterien als genesen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in der Stadt zwei Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das bedeutet: Aktuell gibt es in Frankenthal noch acht aktive Infektionen. Nach den Zahlen, die das staatliche Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite veröffentlicht, sind in der Stadt jüngere Menschen im Alter zwischen 15 und 34 Jahren am häufigsten betroffen (33 Fälle). Frankenthal zählt nach wie vor zu den bundesweit 25 am wenigsten vom Coronavirus betroffenen Städten und Kreisen.