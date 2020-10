In den vergangenen sieben Tagen hat das Gesundheitsamt, das für den Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Städte Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer zuständig ist, pro 100.000 Einwohner 83 Personen registriert, die sich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt haben. Den Höchstwert der Woche erreichte Ludwigshafen mit 21 neuen Fällen pro 100.000 Einwohnern. Von Donnerstag auf Freitag waren es laut Angaben der Kreisverwaltung im Gesamtgebiet sechs neue Fälle. In Frankenthal gelten laut Unterlagen der Behörde 17 von bislang 98 Infizierten als noch nicht genesen. Im Kreis Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt waren am Freitagmittag 39 aktive Infektionen bekannt – sechs mehr als am Donnerstag. Für dieses Zuständigkeitsgebiet gibt das Gesundheitsamt pro 100.000 Einwohner 18 Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen an, davon 14 im Landkreis.