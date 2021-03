Das Frankenthaler Corona-Schnelltestzentrum auf dem Festplatz an der Benderstraße ist mit Ausnahme des Ostersonntags an den kommenden Feiertagen geöffnet. Nach Angaben der Stadtverwaltung stehen Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe an Karfreitag, 2. April, Ostersamstag, 3. April, und Ostermontag, 5. April, jeweils von 10 bis 16 Uhr für Antigen-Schnelltests zur Verfügung. An Gründonnerstag, 1. April, bietet die Johanniter-Unfall-Hilfe kosten- und anlasslose Testungen von 10 bis 18 Uhr an. Annahmeschluss ist an diesem Tag um 17 Uhr. Die Stadt weist darauf hin, dass auch an den Feiertagen keine Anmeldung erforderlich ist. Die für Test notwendige Einwilligungserklärung kann vor Ort ausgefüllt werden. Das Formular ist aber auch im Internet unter www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum zum Herunterladen hinterlegt. Die regulären Öffnungszeiten der Teststation auf dem Festplatz: Montag, 16 bis 19 Uhr; Dienstag: 10 bis 18 Uhr (Annahmeschluss 17 Uhr); Mittwoch, 16 bis 19 Uhr; Donnerstag, 10 bis 18 Uhr (Annahmeschluss: 17 Uhr). Montags und mittwochs sind dort Helfer der DLRG im Einsatz, dienstags und donnerstags betreibt der Regionalverband Bergstraße-Pfalz der Johanniter-Unfall-Hilfe die Einrichtung.

