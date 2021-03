Auf dem Festplatz an der Benderstraße werden die Kapazitäten für Antigen-Schnelltests hochgefahren: Die Johanniter-Unfall-Hilfe erweitert an zwei Tagen die Öffnungszeiten. An zwei weiteren Tagen übernimmt die DLRG-Ortsgruppe Frankenthal nach Angaben der Stadtverwaltung das kostenlose Testen. Und in der Albert-Sporthalle wird weitergeimpft.

Schon ab Dienstag, 23. März, werden die Öffnungszeiten des Corona-Schnelltestzentrums Frankenthal deutlich ausgedehnt, um der laut Stadt großen Nachfrage gerecht zu werden. Die Johanniter-Unfall-Hilfe (Regionalverband Bergstraße-Pfalz) testet dienstags und donnerstags ab sofort von 10 bis 18 Uhr – vier Stunden länger als bisher. Annahmeschluss ist an beiden Tagen um 17 Uhr.

Ehrenamtliche Mitglieder der DLRG betreiben das Testzentrum zusätzlich montags und mittwochs jeweils von 16 bis 19 Uhr. Erster Termin ist Mittwoch, 24. März. Neben diesen Möglichkeiten gibt es in Frankenthal elf weitere Stationen, die kostenlos Antigen-Schnelltests anbieten, beispielsweise Arztpraxen und Apotheken. Ein Link zur Übersicht auf der Internetseite des Landes ist unter www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum im Netz zu finden.

Bedarf offenbar groß

Der Bedarf an Schnelltests ist offenbar groß: An den beiden bisherigen Öffnungstagen vergangene Woche nahmen laut Stadt fast 300 Menschen das Angebot in Anspruch. Weil die auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Sieben-Tages-Inzidenz in Frankenthal seit etwa zwei Wochen über 100 liegt, können die Tests nach Ansicht der Verwaltung helfen, dass Ansteckungen früher erkannt und Infektionsketten schneller unterbrochen würden. Es sei eine weitere, zentrale Teststation in Planung.

Auf dem Festplatz können sich Menschen – unabhängig vom Wohnort – einmal pro Woche anlass- und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Die notwendige Einwilligungserklärung kann vor Ort ausgefüllt werden, sie ist aber auch unter www.corona-frankenthal.de/schnelltestzentrum abrufbar und kann als Ausdruck mitgebracht werden.

920 Impftermine diese Woche

Den Abstrich für den Test nehmen die Mitarbeiter im vorderen Nasenbereich. Wer negativ getestet wird, erhält laut Stadt eine Bescheinigung, mit der dann zum Beispiel Besuche in Frankenthaler Alten- und Pflegeheimen möglich sind. Fällt das Ergebnis positiv aus, muss ein Test mit dem PCR-Verfahren in einem Testzentrum oder beim Hausarzt gemacht werden.

Unterdessen stehen im Landes-Impfzentrum Frankenthal, das in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule untergebracht ist, für diese Woche 920 Impfdosen zur Verfügung. Wie Stadt-Pressesprecherin Xenia Schandin auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitteilt, kommen alle drei derzeit verfügbaren Wirkstoffe zum Einsatz: Astrazeneca, Moderna und Biontech. Die anhaltend hohen Infektionszahlen machten sich im Krankenhaus noch nicht bemerkbar. Dort sei alles weiterhin „entspannt“.