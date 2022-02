2012 Frankenthaler sind derzeit nach Angaben des Landesuntersuchungsamts mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesundheitsbehörde meldet am Freitag 112 neue Fälle und eine auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz von 962,1. Zum Vergleich: Für ganz Rheinland-Pfalz liegt dieser Wert bei 1121,2. Besonders stark sind die Zahlen zum Wochenende im Kreis Bad Dürkheim gestiegen: Dort stieg die Inzidenz um fast 500 auf 1588,7. Das Landesamt führt in seiner Statistik 770 neue Ansteckungen mit Sars-Cov-2. Im ebenfalls an Frankenthal angrenzenden Rhein-Pfalz-Kreis ist von Entspannung bei der Corona-Lage gleichfalls noch wenig zu spüren: 272 weitere Infektionen sind am Freitag hinzugekommen. In den Gemeinden dort gibt es fast 6000 aktuelle Fälle.