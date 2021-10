Seit Anfang der Woche werden in den städtischen Kindertagesstätten in Frankenthal auch einmal in der Woche Kinder getestet, wenn die Eltern das möchten. Durchgeführt werden die freiwilligen Schnelltests im Beisein einer Erzieherin in Form so genannter „Popeltests“ im vorderen Nasenbereich. Den Abstrich nehmen Mitarbeiter des Pflegedienstes MKS-Medical aus Ludwigshafen, der an zwei Tagen auch das Corona-Schnelltestzentrum auf dem Festplatz betreibt. Um den Bedarf festzustellen, wurde zunächst bei allen Eltern der 19 städtischen Kitas das Interesse an regelmäßigen Testungen abgefragt. Zustande kommt das Testangebot in den Einrichtungen, in denen mehr als zehn Kinder getestet werden dürfen. Aktuell ist das laut Verwaltung in sechs Kindertagesstätten der Fall; für 136 Kinder liege die Einverständnis der Eltern vor. Das Angebot könne jederzeit ausgeweitet werden, sollten mehr Eltern Interesse an der Testung ihrer Kinder haben.

„Angesichts der hohen Inzidenz gerade bei jüngeren Kindern halten wir die regelmäßige Testung in den Kitas für ein wichtiges Instrument, Infektionen früh zu erkennen und die weitere Verbreitung zu vermeiden“, so der Beigeordnete und Sozialdezernent Bernd Leidig (SPD) in einer Pressemitteilung. Man hoffe, in den kommenden Wochen noch mehr Eltern von dem Angebot überzeugen zu können. Am 6. Oktober lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankenthal laut Stadt in der Altersgruppe bis zu vier Jahren bei 119, bei den Fünf- bis 14-Jährigen seien es 383 Neuinfektionen innerhalb von einer Woche pro 100.000 Einwohnern gewesen.