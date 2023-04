Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein mit dem Coronavirus infizierter Bewohner des Hieronymus-Hofer-Hauses ist nach Angaben der Diakonissen Speyer am Freitag gestorben. Er war bei seiner Aufnahme in dem Pflegeheim vor einer Woche positiv getestet worden. Im Altera Senioren-Domizil sind nach dem Ausbruch am vergangenen Wochenende keine neuen Ansteckungen festgestellt worden.

Der Bewohner sei am Vormittag, begleitet von der Hausseelsorgerin, gestorben, heißt es in einer Mitteilung der Diakonissen. Es handele es sich um einen in der vergangenen Woche