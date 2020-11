Aufträge und Planungen für die Logistik und den Aufbau in der Sporthalle der berufsbildenden Andreas-Albert-Schule sind nach Angaben der Stadtverwaltung die nächsten Schritte auf dem Weg zum dort geplanten Impfzentrum für Frankenthal. Dies sei das Ergebnis des Ortstermins, der am Dienstagvormittag dort stattgefunden hat. Wie berichtet, hält das für die Impfaktion gegründete Projektteam die Halle für geeignet, weil sie viele der Voraussetzungen erfüllt, die das Land für die geplanten 36 Zentren in Rheinland-Pfalz erfüllt: Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ausreichend Parkplätze und Anbindung ans Internet. Unterdessen ist in Frankenthal ein weiterer Mensch an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Seit März sind damit vier Todesopfer zu beklagen. Die Anzahl von bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist von Montag auf Dienstag nur leicht auf nun 427 Fälle gestiegen.