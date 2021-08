Nachdem die Gesundheitsbehörden für Frankenthal in den zurückliegenden zwei Wochen zum Teil die landesweit höchsten Inzidenzen gemeldet hatten, scheint sich die Entwicklung in der Stadt gerade etwas zu beruhigen: Der auf 100.000 Einwohner berechnete Wert, der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den zurückliegenden sieben Tagen berücksichtigt, lag am Dienstag bei 39,0. Damit die seit Montag geltende erweiterte Testpflicht entfiele, müsste diese Zahl an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 fallen. Dafür haben Kommunen in der Umgebung laut Landesuntersuchungsamt deutlich „aufgeholt“: Besonders stark gestiegen sind die Zahlen in der Nachbarstadt Worms mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100,5 am Dienstag. Auch in Ludwigshafen liegt der Wert inzwischen bei 74,3. Auffällig beim Blick in die Zahlen: Besonders viele neue Ansteckungen sind in der Altersgruppe unter 20 Jahren zu verzeichnen – auch in Frankenthal. Bei den Jungen nennt die Landesbehörde eine Inzidenz von 97,2. In der Stadt gibt es den Angaben zufolge aktuell 88 akute Infektionen mit Sars-Cov-2. Die Gesamtzahl der vom Virus Betroffenen seit Beginn der Pandemie gibt das Amt mit 2277 an.