In der städtischen Kindertagesstätte Sapperstraße ist nach einem positiven Corona-Test eine Gruppe mit 16 Kindern bis Freitag, 6. August, in Quarantäne. Das teilt die Verwaltung mit. Auf Nachfrage heißt es, ein Kind sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Reihentestung durch das Gesundheitsamt in der Einrichtung sei für die nächsten Tage geplant. Der letzte Corona-Fall in einer städtischen Kita wurde Anfang Juni gemeldet. Seit Mitte Juni sind die Kindertagesstätten im Regelbetrieb, auch gruppenübergreifende Aktivitäten sind inzwischen wieder möglich.

