Die Ausbreitung des Coronavirus hat sich in Frankenthal in den zurückliegenden Tagen deutlich verlangsamt: Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt, ist ihm für die Stadt zum zweiten Mal in dieser Woche keine Neuinfektion gemeldet worden. Die Anzahl der seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 per Labortest nachgewiesenen Ansteckungen liegt derzeit bei 2119. Damit gibt es 58 aktuelle Fälle. 2009 Menschen gelten als genesen. An und mit Covid-19 verstorben sind den Angaben der Gesundheitsbehörden zufolge 52 Frankenthaler. Die auf 100.00 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Land für die Stadt mit 20,5 an. In den Nachbarkommunen liegt sie in Ludwigshafen bei 65,6, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 30,4 und im Kreis Bad Dürkheim bei 13,6.