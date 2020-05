Das neuartige Coronavirus hat sich nach Darstellung der für Frankenthal und seine Umlandgemeinden zuständigen Gesundheitsämter nicht mehr nennenswert weiterverbreitet: Erstmals seit Aufzeichnung der Fälle hat die für Frankenthal, Ludwigshafen, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis zuständige Behörde in ihrem Dienstbezirk von einem Tag auf den folgenden keine Neuinfektion mehr gemeldet. In Frankenthal gibt es demnach – Stand: Freitag, 12 Uhr – 44 bestätigte Infektionen, 40 der betroffenen Patienten gelten den Angaben zufolge als wieder genesen. Bislang sind infolge einer Covid-19-Erkrankung zwei Bürger der Stadt gestorben. Den als Gradmesser für das Ansteckungsgeschehen gewählten Wert von Infektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen gibt das Gesundheitsamt für Frankenthal mit 2 an. Diesen Zahlen zufolge ist im selben Zeitraum im Rhein-Pfalz-Kreis rechnerisch nur eine Infektion hinzugekommen. Von 236 per Test ermittelten Ansteckungen mit Sars-CoV-2 sind laut der Behörde 212 wieder gesund. Im Kreis sind vier Todesopfer zu beklagen. Zwölf Menschen sind bis dato im Kreis Bad Dürkheim an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das Gesundheitsamt meldet für die Gemeinden dort insgesamt 325 Fälle, von denen 306 die Krankheit überstanden haben. Im Kreis hat es im Verlauf der vergangenen sieben Tage keine Neuinfektion mehr gegeben.