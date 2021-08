Die kurzzeitige Hoffnung, die Corona-Lage in Frankenthal könnte sich vor dem Wiederbeginn der Schule am Montag etwas beruhigen, hat sich als trügerisch erwiesen: Das Landesuntersuchungsamt hat am Freitagnachmittag für die Stadt 17 neue Infektionen mit dem Virus gemeldet. Das ist den Zahlen des staatlichen Robert-Koch-Instituts zufolge seit dem 23. April die höchste innerhalb eines Tages festgestellte Anzahl von Ansteckungen. Die auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz ist laut den Gesundheitsbehörden nach 34,9 am Mittwoch und 51,3 am Donnerstag auf 82,0 geklettert. Damit gibt es in Frankenthal derzeit 106 akute Corona-Fälle. Bei den unter 20-Jährigen ist der Sieben-Tage-Wert mit 118,8 besonders hoch. Dieselbe Tendenz beobachtet das Amt auch in den Nachbarkreisen Frankenthals: Im Rhein-Pfalz-Kreis registrierte die Behörde 28 Neuinfektionen und eine Inzidenz von nun 71,1; im Kreis Bad Dürkheim sind 17 positive Tests auf Sars-CoV-2 dazugekommen. Die Inzidenz dort: 58,8.