Übers Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit dem 4. Mai in Frankenthal wieder über die 100er-Marke gestiegen. Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Gesundheitsbehörden lag der auf 100.000 Einwohner bezogene Wert am Montag bei 106,6 – und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von 72,1.

Unverändert ist den Zahlen zufolge das Phänomen, dass die meisten Neuinfektionen mit dem Coronavirus derzeit bei Jüngeren stattfinden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Altersgruppe unter 20 gibt das Landesuntersuchungsamt mit 151,2 an. In der differenzierteren Aufschlüsselung von Sebastian Mohr (Max-Planck-Institut Göttingen) zeigt sich der Schwerpunkt noch etwas deutlicher: In der mit offiziellen Angaben gefütterten Darstellung der Corona-Lage wird die Altersgruppe zwischen fünf und 14 Jahren mit einer Inzidenz von 203,2 angegeben.

Kaum anders sieht es zum Schulstart am Montag auch in den Nachbarstädten und Kreisen aus: In Ludwigshafen liegt der Sieben-Tage-Wert bei 120,8 (bis 20 Jahre: 184,9), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 73,1 (145,2) und im Kreis Bad Dürkheim bei 58,0 (124,2).