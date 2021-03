Mit 147,7 gemeldeten Fällen in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern sind die Infektionszahlen in Frankenthal (Stand: 14. März, 11.13 Uhr) im Vergleich zum Vortag mit einer Inzidenz von 133,3 noch einmal gestiegen. Das Gesundheitsministerium in Mainz meldet 1560 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus seit Ausbruch der Pandemie – neun mehr als am Samstag. Damit ist Frankenthal nach Pirmasens (Inzidenz 154,1, Stand 14. März) im landesweiten Vergleich der Städte und Landkreise der Ort mit dem aktuell zweithöchsten Wert. Für ganz Rheinland-Pfalz liegt die Inzidenz am Sonntag bei 55,9 (Vortag 51,6).

