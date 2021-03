Während die auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tages-Inzidenz in Frankenthal von Montag auf Dienstag auf 114,8 gefallen ist, hat sich offenbar auch die Lage in den zuletzt stark vom Coronavirus betroffenen Kindertagesstätten beruhigt. Nach Auskunft von Dekanin Sieglinde Ganz-Walther hat am Montag im protestantischen Kindergarten Versöhnungskirche die zweite Reihentestung stattgefunden. Dabei seien keine weiteren positiven Ergebnisse hinzugekommen, so Ganz-Walther. Resultate der zweiten Reihentestung in der Kita Zwölf-Apostel-Kirche stünden noch aus. Die Dekanin zeigte sich erleichtert über diese Entwicklung: „Uns hat es gezeigt, man darf dieses Virus nicht auf die leichte Schulter nehmen.“