Gute Nachrichten zum Wochenbeginn: Mit 49,2 bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankenthal weiter unter 50. Das ist pfalzweit der niedrigste Wert. Und auch in ganz Rheinland-Pfalz liegt die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohnern nur noch im Landkreis Vulkaneifel mit aktuell 36,3 unter der 50er-Marke. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ab Donnerstag, 13. Mai, erste Lockerungen, beispielsweise in Gastronomie und Handel, kommen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 2015 Menschen in Frankenthal mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, 51 sind mit oder an dem Virus gestorben. Am Montagnachmittag meldete das Landesuntersuchungsamt 169 aktuelle Fälle. Bei den Über-60-Jährigen lag die Inzidenz zu Wochenbeginn bei 20,8. Mehr als die Hälfte der Rheinland-Pfälzer in dieser Altersgruppe hatten laut Landesregierung Ende April mindestens die erste Impfung erhalten.