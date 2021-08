Sieben-Tage-Wert gesunken, landesweit immer noch an der Spitze – so lässt sich die Corona-Situation am Freitag in Frankenthal zusammenfassen. Das Landesuntersuchungsamt hat für die Stadt drei neue Infektionen und eine auf 100.000 Einwohner berechnete Wocheninzidenz von 57,4 gemeldet. Möglicherweise kann Frankenthal die Rolle als Stadt mit dem höchsten Wert der rheinland-pfälzischen Kommunen bald abgeben. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden hat Nachbar Ludwigshafen am Freitag mit 16 neuen Neuansteckungen eine Inzidenz von 52,2 erreicht.