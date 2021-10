200 Dosen des Impfstoffs von Biontech sollen am Sonntag, 31. Oktober, 10 bis 15 Uhr, im Idealfall verimpft werden. Die Sonderaktion von Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und Johanniter-Unfall-Hilfe findet in den Räumen des Kinder- und Jugendbüros in der Zuckerfabrik, Stephan-Cosacchi-Platz 3, statt. Impfwillige müssen sich nicht anmelden. Sie sollten lediglich einen Ausweis und – falls vorhanden – einen Impfpass mitbringen. Minderjährige müssen in Begleitung eines Elternteils kommen. Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen.