115 neue Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages – einen derartigen Sprung hat es in Frankenthal seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren noch nicht gegeben. Nach den Angaben der rheinland-pfälzischen Gesundheitsbehörden von Freitagnachmittag sind aktuell in der Stadt fast 800 Menschen von Sars-Cov-2 betroffen. Die Gesamtanzahl der seit März 2020 vom Landesuntersuchungsamt registrierten Fälle steigt auf 5296. Einen neuen Rekordwert melden die zuständigen Stellen auch bei der Sieben-Tage-Inzidenz: Dieser auf 100.000 Einwohner berechnete Wert klettert in Frankenthal von rund 600 am Donnerstag auf 726,2 am Freitag. Nach wie vor am stärksten betroffen von der derzeitigen Welle: die jungen Leute: Für die Gruppe der unter 20-Jährigen gibt das Land den Sieben-Tage-Wert mit 1109,4 an. Unter dem Einfluss der Omikron-Variante gehen auch in den benachbarten Kreise und Städten die Zahlen steil in die Höhe: Im Rhein-Pfalz-Kreis um 312, im Kreis Bad Dürkheim um 172 und in Ludwigshafen sogar um 371. Auch weitere Todesopfer sind zu beklagen: An oder mit Covid-19 ist in Frankenthal und im Kreis Bad Dürkheim jeweils ein Mensch gestorben, im Rhein-Pfalz-Kreis hat sich die Anzahl der Toten um zwei erhöht.