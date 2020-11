Für Frankenthal haben die Gesundheitsbehörden des Landes am Freitag die höchste Zunahme von Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Demnach hat sich die Anzahl der seit Beginn der Pandemie im Frühjahr per Test nachgewiesenen Ansteckungen um 33 auf nun 316 (Stand: Freitag, 14 Uhr) gestiegen. Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts lag der bisherige Höchstwert bei 18 neuen Fälle am 5. November. Die der Auswertung zufolge am stärksten von Sars-Cov-2 betroffene Bevölkerungsgruppe sind jüngere Männer zwischen 15 und 34 Jahren (72 Fälle) und Frauen im Alter von 34 bis 59 Jahren. Der auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Wert, der die Infektionen der zurückliegenden sieben Tage abbildet, ist dem Landesuntersuchungsamt zufolge auf 155,9 geschossen. Am Donnerstag hatten die Behörden diese Zahl noch mit 102,9 angegeben.

Positiver Test im „Haus des Kindes“

Die Stadt hat am Freitag eine weitere Infektion in einer Kindertagesstätte gemeldet. In der städtischen Einrichtung „Haus des Kindes“ in der Pilgerstraße sei ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Regelgruppe und zwei Mitarbeiterinnen müssen nun bis zum 24. November in Quarantäne. Das Gesundheitsamt organisiert in diesem Fall keine Testung der betroffenen Kinder. Die Eltern sollen sich an ihren Kinder- oder Hausarzt wenden, falls Krankheitssymptome auftreten. Am vergangenen Wochenende waren nach Angaben der Verwaltung 20 Kinder und sechs Mitarbeiterinnen der Kita Fontanesistraße in häusliche Isolation geschickt worden. Grund war hier der positive Test bei einer Mitarbeiterin.

