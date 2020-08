Am Ende der ersten Woche nach den Sommerferien ist die Anzahl bestätigter Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Frankenthal – Stand: Freitag, 12 Uhr – auf 63 angestiegen. Das hat das für die Stadt zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises auf dessen Internetseite mitgeteit. Damit klettert auch in Frankenthal ein Wert in die Höhe, der als Gradmesser für die jeweils aktuelle Dynamik bei den Ansteckungen gilt: die auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Anzahl der gemeldeten Fälle in den zurückliegenden sieben Tagen. Laut den Behörden liegt dieser für Frankenthal nun bei 19. Als kritisch betrachtet das Robert-Koch-Institut, wenn dieser rechnerische Wert oberhalb von 25 liegt. In Frankenthal gibt es nach den Informationen des Gesundheitsamts aktuell 13 aktive Infektionen. Von den insgesamt 63 mit dem Erreger Sars-Cov-2 angesteckten Frankenthalern gelten 48 nach behördlichen Maßstäben als genesen. Zwei Menschen sind an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind 312 Corona-Infektionen bekannt, zwei mehr als am Donnerstag. Im Kreis Bad Dürkheim sind 348 Fälle per Test bestätigt.