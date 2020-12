Die Anzahl der seit Beginn der Corona-Pandemie in Frankenthal per Test nachgewiesenen Infektionsfälle strebt der 700er-Marke entgegen: Von Mittwoch auf Donnerstag meldet das Landesuntersuchungsamt 18 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2; 691 Fälle sind es inzwischen in Summe. Inzwischen sind 14 Menschen an und mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, heißt es in der täglich aktualisierten Statistik der Behörde. 334 akute Fälle gibt es in der Stadt. In den im Internet veröffentlichten Zahlen des staatlichen Robert-Koch-Instituts wird deutlich, dass Männer und Frauen zwischen 35 und 59 Jahren die in Frankenthal mit 36 Prozent aller Fälle am stärksten vom Coronavirus betroffene Altersgruppe darstellen. Bis auf eine Frau sind alle Verstorbenen aber älter als 60 Jahre, gut zwei Drittel von ihnen auch älter als 80 Jahre.