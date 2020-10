Sieben Infektionen mehr als am Dienstag und eine unveränderte Sieben-Tages-Rate von 65,6 – das ist nach Angaben der rheinland-pfälzischen Gesundheitsbehörden die Corona-Situation in Frankenthal am Mittwoch. Die Gesamtanzahl der seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Ansteckungen liegt jetzt bei 158. Nach wie vor gilt für die Stadt die vom Land festgelegte Corona-Alarmstufe Rot. In diese Kategorie ist am Mittwoch auch der Kreis Bad Dürkheim gerutscht. Mit 43 neuen Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 schnellte dort der auf 100.000 Einwohner berechnete Wert für die zurückliegenden sieben Tage auf 49,7 auf 76,9. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind den Behörden zufolge 17 Fälle hinzugekommen. Die Sieben-Tages-Rate erreicht einen Wert von 69,2.