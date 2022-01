Fast zwei Drittel der 73 Menschen, die in Frankenthal seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, waren älter als 80 Jahre – fast 18 Prozent aller in dieser Altersgruppe Infizierten. Das geht aus aktualisierten Zahlen des staatlichen Robert-Koch-Instituts hervor. 18 der Verstorbenen sind zwischen 60 und 79 Jahren alt, neun Todesopfer waren 35 bis 59 Jahre alt. Die Jüngeren stellen mit 2174 Fällen zwar fast die Hälfte aller Corona-Infektionen in der Stadt – tödlich endete der Kontakt mit dem Virus aber für niemanden aus dieser Altersgruppe. Was die Inzidenzen nach Altersgruppen angeht, sind die Unterschiede nicht mehr ganz so krass wie in der zurückliegenden dritten Welle: Während der auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Wert in Frankenthal insgesamt bei 182,6 angekommen ist, weisen die Altersgruppe der Null- bis Vierjährigen (238) und die der 15- bis 34-Jährigen noch deutlich höhere Werte aus. Diese auf behördlichen Angaben Daten veröffentlicht das Max-Planck-Institut Göttingen auf der Internetseite risikogebiete-deutschland.de.