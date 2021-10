Nach Infektionsfällen mit dem Coronavirus sind aktuell in zwei Kindertagesstätten fast 50 Erwachsene und Kinder in Quarantäne. Wie die Verwaltung mitteilt, wurde in der Kita im Mehrgenerationenhaus eine Infektion bei einer Mitarbeiterin nachgewiesen, 21 Personen sind hier als Kontaktperson eins eingestuft. In der Kita Odenwaldstraße ist ebenfalls eine Mitarbeiterin infiziert. Hier müssen sich zunächst 25 Personen absondern. In beiden Fällen kann die Quarantäne aber durch Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses unmittelbar beendet werden.