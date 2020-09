Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises hat ihre am Mittwochnachmittag per Pressemitteilung verbreitete Darstellung korrigiert, wonach die Corona-Infektion eines Kindes in der katholischen Kita St. Ludwig wie andere aktuelle Ansteckungsfälle auf sogenannte Reiserückkehrer zurückzuführen sei.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ räumte eine Sprecherin ein, dass dies nur „großteils“ auf die gemeldeten Fälle in zwei Ludwigshafener Schulen und in der Frankenthaler Kita zutreffe. Die Eltern des betroffenen Kindes hatten die Redaktion zuvor informiert, dass sie sich seit Februar nicht im Ausland aufgehalten haben, und um Richtigstellung gebeten. Die Kreisverwaltung hatte ihre Pressemitteilung um kurz vor 16 Uhr per E-Mail an ihren Medienverteiler versandt, war danach für Rückfragen allerdings nicht mehr erreichbar.