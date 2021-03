In einer bereits von Infektionen mit dem Coronavirus betroffenen Gruppe des protestantischen Kindergartens der Versöhnungskirchengemeinde sind drei weitere Kinder positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Das hat Dekanin Sieglinde Ganz-Walther am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Damit sind in der Einrichtung bislang Ansteckungen bei 14 Kindern und fünf Erzieherinnen nachgewiesen worden. Für die inzwischen vierte Gruppe, in der es eine Infektion gibt, findet am Mittwoch die erste von zwei Reihentestungen statt. In der Kita Zwölf-Apostel-Kirche ist es bei den bisher bekannten zwei Mitarbeiterinnen und drei Kindern geblieben. Ganz-Walther zufolge liegen aus dieser Gruppe noch nicht alle Testergebnisse vor; die bekannten aber seien alle negativ.