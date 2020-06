Nach einigen Tagen ohne aktuell aktiven und laborbestätigten Infektionsfall mit dem neuartigen Coronavirus sind in Frankenthal diese Woche drei neue Ansteckungen mit dem Krankheitserreger Sars-CoV-2 behördlich festgestellt worden. Das ist den vom Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises veröffentlichten Zahlen (Stand: Donnerstag, 15 Uhr) zu entnehmen. Die Gesamtanzahl der seit März in Frankenthal registrierten Fälle steigt somit von 44 auf 47. 42 Covid-19-Patienten gelten als genesen. Zwei Menschen sind an den Folgen der Erkrankung in der Stadt gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind derzeit 251 bestätigte Fälle bekannt, im Kreis Bad Dürkheim 329.