Nach zehn Tagen ohne Anstieg der Infektionszahlen sind auch in Frankenthal nun wieder drei neue Ansteckungsfälle mit dem neuartigen Coronavirus zu verzeichnen. Damit steigt deren Gesamtanzahl auf 53. Von den Covid-19-Patienten gelten 45 nach Angaben der Gesundheitsbehörden als genesen, zwei Menschen starben an den Folgen ihrer Erkrankung. Die 49.000-Einwohner-Stadt zählt mit diesen Werten bundesweit gemeinsam mit Landau, Zweibrücken und Pirmasens zu den 20 Städten und Kreise mit den wenigsten Infektionsfällen seit Ausbruch der Pandemie. Statistischen Angaben des Robert-Koch-Instituts zufolge sind in Frankenthal ziemlich genau gleich viele Frauen wie Männer von Sars-Cov-2 betroffen. Die meisten von ihnen (25) sind zwischen 15 und 34 Jahren alt, zwölf der Infizierten sind älter als 60 Jahre.