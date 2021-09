Drei Mitarbeiter und vier Bewohner der Pro Seniore Residenz Frankenthal haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt Einrichtungsleiter Christian Stalla auf Anfrage mit. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hatte in einer Pressemitteilung am Montagnachmittag ohne nähere Angaben über einen Ausbruch informiert. Laut Stalla streicht die Pflegeeinrichtung täglich alle ungeimpften Mitarbeiter und Bewohner mit einem Schnelltest ab. Dabei seien am vergangenen Montag drei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei einer anschließenden PCR-Reihentestung durch das Gesundheitsamt am Mittwoch habe sich gezeigt, dass zudem vier – bereits geimpfte – Bewohner eines Wohnbereichs infiziert sind. Die positiven Schnelltests der Mitarbeiter hätten sich bestätigt.

Den vier Senioren, die sich derzeit ebenso wie die Mitarbeiter in 14-tägiger Quarantäne befinden, gehe es gut bis sehr gut, sie hätten lediglich leichte Krankheitsverläufe, informiert Stalla. Die ungeimpften Mitarbeiter seien dagegen zum Teil deutlich schwerer erkrankt. Die Ansteckungswege seien nicht nachvollziehbar. Denkbar ist laut Stalla, dass das Virus durch Besucher oder private Kontakte ins Haus gekommen ist. „Aber wir können nicht mit Sicherheit sagen, wer wen angesteckt hat.“ Die Einrichtung, in der bereits die Drittimpfungen laufen, meldete zuletzt Ende 2020 mehrere Corona-Fälle. „Wir hatten gehofft, dass wir weiter gut durchkommen. Das scheint nicht so“, sagte Leiter Stalla.