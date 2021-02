Weil von Dienstag auf Mittwoch nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Frankenthal nur zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus dazugekommen sind, ist die Sieben-Tages-Inzidenz von 67,7 auf 63,6 gefallen. Die Stadt rangiert damit aber weiter oberhalb der 50er-Marke, ab der nach den Vorgaben des Landes die Corona-Warnstufe Rot gilt. Mit Speyer ist Frankenthal damit die einzige Stadt in der Pfalz, auf die das zutrifft. Aktuell gibt es 137 akute Infektionen mit Sars-CoV-2. Laut Landesuntersuchungsamt ist auch ein Todesfall mehr zu beklagen – insgesamt sind damit seit Ausbruch der Pandemie 39 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Drei Viertel der Verstorbenen sind älter als 80 Jahre. Für jeden Sechsten in dieser Altersgruppe endete die Infektion damit tödlich. Die meisten der insgesamt 1410 Fälle – rund 500 – gab es laut Robert-Koch-Institut bei Männern und Frauen im Alter zwischen 35 und 59 Jahren.