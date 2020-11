Die Anzahl nachgewiesener Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist übers Wochenende noch einmal deutlich angestiegen: von 381 am Freitag auf 426 am Montag. Das haben die Gesundheitsbehörden des Landes mitgeteilt. Im November haben sich damit in der Stadt mehr Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt wie in den acht Monaten zuvor. Die Anzahl akuter Infektionen gibt das Landesuntersuchungsamt mit 247 an. Der auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Wert, der Ansteckungen der vergangenen sieben Tage abbildet, liegt in Frankenthal jetzt wieder bei 162,3. Nach den behördlichen Kriterien als genesen gelten 176 Menschen.