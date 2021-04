Nachdem das für Frankenthal zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises wegen der Umstellung auf die Software Sormas am Montag keine Zahlen zu neuen Infektionen mit dem Coronavirus melden konnte, liegen diese am Dienstag wieder vor. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle ist demnach auf 1940 gestiegen. Die auf 100.000 Einwohner berechnete Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesuntersuchungsamt bei 157,9 und damit deutlich niedriger als vor dem Wochenende, als noch Werte um die 200 vorlagen. Derzeit gibt es in der Stadt 223 aktuelle Ansteckungen mit Sars-CoV-2.