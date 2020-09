Die Anzahl an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Frankenthal in der zurückliegenden Woche von 71 auf 79 Fälle (Stand: Sonntag, 10 Uhr) gestiegen. 63 der Menschen, die sich seit dem Beginn der Pandemie im März mit dem Erreger Sars-Cov-2 angesteckt haben, gelten nach den Kriterien der Behörden inzwischen als genesen. Zwei Covid-19-Patienten sind bisher an den Folgen ihrer Erkrankung gestorben. Nach den vom Gesundheitsministerium des Landes veröffentlichten Zahlen sind in Frankenthal derzeit 14 aktive Infektionen registriert. Der auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Wert der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Fälle liegt für die Stadt nun bei 16. Im Rhein-Pfalz-Kreis (359 Fälle) ist der Wert auf sechs gesunken, im Landkreis Bad Dürkheim (361) ist dieser nun auf fünf gestiegen.