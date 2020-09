Die Anzahl an Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Frankenthal in den zurückliegenden vier Wochen von 20 auf nun 71 Fälle (Stand: Freitag, 12 Uhr) gestiegen. Allein in der vergangenen Woche sind nach den vom Gesundheitsamt Ludwigshafen veröffentlichten Zahlen fünf Ansteckungen hinzugekommen. 56 der Menschen, die sich seit dem Beginn der Pandemie im März mit dem Erreger Sars-Cov-2 angesteckt haben, gelten nach den Kriterien der Behörden inzwischen als genesen. Zwei Covid-19-Patienten sind bisher an den Folgen ihrer Erkrankung gestorben. Demnach sind in Frankenthal derzeit 13 aktive Infektionen registriert. Der auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Wert der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Fälle liegt für die Stadt nun bei 10. Zum Vergleich: Ludwigshafen mit seinen insgesamt 527 Corona-Infektionen meldet hier derzeit einen Wert von 15. Der Rhein-Pfalz-Kreis (349 Fälle) kommt auf 12. Im Landkreis Bad Dürkheim (353) ist der Wert nun auf 3 gesunken.