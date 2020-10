Die Stadt Worms hat bereits am Wochenende den Grenzwert von 50 neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden sieben Tage überschritten und war damit vom gelben in den roten Bereich gerutscht. Bis Montagnachmittag kletterte der Inzidenzwert laut Verwaltung sogar auf 52,7. Die Stadt werde deshalb eine Allgemeinverfügung erlassen, die voraussichtlich am Sonntag, 1. November, in Kraft treten soll. Gemäß des Corona-Warn- und Aktionsplans des Landes müssten die Kontaktbeschränkungen wieder ausgeweitet werden, teilte Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek (CDU) am Montagabend mit. So werde an stark frequentierten Orten in der Innenstadt die Maskenpflicht eingeführt. In der Gastronomie sei eine Sperrstunde ab 23 Uhr vorgesehen. Ab dann soll auch der Verkauf von Alkohol grundsätzlich untersagt werden.