Die für Frankenthal von der Stadt verfügte nächtliche Ausgangssperre sowie die Maskenpflicht in der Innenstadt und gegenüber der Landesverordnung verschärfte Beschränkung der persönlichen Kontakte werden bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, verlängert. Das hat die Verwaltung am Mittwoch mitgeteilt.

Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) begründet diese Entscheidung mit der anhaltend hohen Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus und der Sieben-Tages-Inzidenz von 250,2. Kommunen mit solchen Werten können nach den Vorgaben des Landes strengere Regeln für ihr Gebiet erlassen. „Wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass uns die Situation nicht entgleitet“, appelliert Hebich an die Vernunft. Wenn die Frankenthaler mitmachten, könne die Stadt aus der derzeit schwierigen Lage rauskommen. Die Forderung des OB: „Wir wollen und müssen da runter.“

Lockerung an Weihnachten

Im Einzelnen bedeutet das: Lockerungen bei der Ausgangsbeschränkung gibt es nur an den Feiertagen von Heiligabend bis zum 26. Dezember. An diesen Tagen greift sie zwischen Mitternacht und 5 Uhr – auch um den Besuch von Gottesdiensten zu ermöglichen. Um größere Menschengruppen und eine möglicherweise von ihnen ausgehende Superspreader-Wirkung zu vermeiden, müssen die Frankenthaler – wie sonst derzeit vorgeschrieben – an Silvester zwischen 21 Uhr und 5 Uhr zu Hause bleiben. Ausnahmen bilden sogenannte triftige Gründe wie medizinische Notfälle oder Besuche bei schwerkranken oder sterbenden Angehörigen sowie das Gassigehen mit dem Hund. Unverändert sind begrenzte Öffnungszeiten für Abhol-, Liefer- und Bringdienste der Gastronomie von 5 bis 21 Uhr in Kraft. Analog gelten sie auch für Geschäfte mit ähnlichen Serviceleistungen. Kunden dürfen Gast- und Verkaufsräume nicht betreten.

Kinder zählen in Frankenthal mit

Ein entscheidender Punkt ist auch der besonderen Situation in Frankenthal geschuldet. Im öffentlichen Raum darf man sich zwar weiterhin alleine oder mit Angehörigen des eigenen und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstands aufhalten. „Anders als in der aktuellen Landesverordnung werden Kinder eingerechnet“, betont die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Im Privaten werde empfohlen, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Etwas großzügiger geht es auch hier an Weihnachten zu: Von 24. bis 26. Dezember darf ein Hausstand von bis zu vier weiteren Personen aus der engsten Familie besucht werden.

In Kraft bleibt bis zum 10. Januar die Maskenpflicht in der Innenstadt, von der laut Stadt nur Kinder bis sechs Jahre und Personen, denen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aus medizinischen Gründen nicht zumutbar ist, ausgeschlossen sind. In den Alten- und Pflegeheimen in Frankenthal dürfen Bewohner unverändert täglich einen Besucher für eine Stunde empfangen. Ausnahmen seien in Härtefällen möglich. Besucher müssen eine zertifizierte FFP2-Maske tragen.