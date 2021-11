In der Praxis von Bettina Zinser wird es künftig keine öffentlichen Tests auf das Coronavirus geben. Das teilt die Allgemeinmedizinerin am Montag mit. Grund dafür sei ein Vorfall am Freitag. Ein Besucher habe sich respektlos und unverschämt fordernd verhalten, weil er mit dem Verfahren unzufrieden gewesen sei. Man habe ihn an andere Teststellen verwiesen und gebeten, die Praxis in der Wormser Straße zu verlassen. Der Mann sei in der Folge gegenüber einer Mitarbeiterin handgreiflich geworden. Die Ärztin erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung. Auf Anfrage bestätigt die Inspektion Frankenthal den Vorfall. Man werde ab sofort nur noch eigene Patienten testen, teilt Zinser mit.