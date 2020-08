In Frankenthal ist die Anzahl von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus übers Wochenende um fünf auf nun 59 Fälle gestiegen. Das hat das auch für die Städte Frankenthal, Speyer und Ludwigshafen zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Montagnachmittag gemeldet. Seit Anfang des Monats sind demnach in der Stadt zehn neue Ansteckungen per Test nachgewiesen worden. Von den 59 Covid-19-Patienten gelten den Behörden zufolge 46 als genesen, in Frankenthal sind seit Ausbruch der Pandemie zwei Menschen an den Folgen der vom Erreger Sars-Cov-2 ausgelösten Krankheit gestorben. Für den Rhein-Pfalz-Kreis meldet das Gesundheitsamt – Stand: Montag, 15 Uhr – 299 Fälle. Das sind vier mehr als noch am Freitag. Im Kreis Bad Dürkheim sind nach Informationen der dortigen Verwaltung momentan acht aktive Infektion mit dem Coronavirus bekannt. 319 Personen sind wieder genesen. Bislang hat das Virus im Kreis zwölf Menschenleben gekostet.