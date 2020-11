Nachdem drei Schüler der neunten Klassen positiv auf Covid-19 getestet worden sein sollen, hat die Leitung des Karolinen-Gymnasiums entschieden, dass am Montag, 2. November, alle Neuntklässler vorsorglich zu Hause bleiben. Das teilte Rektor Christian Bayer am Samstag auf der Internetseite des Gymnasiums mit. Bayer schreibt von „bestätigten Corona-Infektionen“. Er bedauert, dass das Gesundheitsamt für die Schule am Wochenende nicht erreichbar sei. „Leider bekamen wir auch auf Nachfrage in den Herbstferien keine Notfallnummer genannt, die außerhalb der regulären Öffnungszeiten erreichbar ist“, so Bayer. Deshalb habe die Schulleitung selbst entschieden, dass am Montag zunächst alle Kontaktpersonen der Kategorie eins die Schule nicht besuchen sollen. Da die Klassen 9a und 9c, in denen die positiv getesteten Schüler unterrichtet werden, in Religion, Ethik, Sport, Französisch und Latein mit anderen Klassen der Jahrgangsstufe gekoppelt seien, blieben „als reine Vorsichtsmaßnahme“ am Montag alle neunten Klassen zu Hause. Dies gelte auch für die Lehrkräfte, die direkten Kontakt zu den betroffenen Schülern hatten.

84 akute Fälle in Frankenthal

Die Gesamtanzahl der in Frankenthal seit Beginn der Pandemie per Test nachgewiesenen Infektionen liegt laut Gesundheitsministerium aktuell bei 180 (Stand: 1. November, 11 Uhr). Zwei Menschen sind mit dem Virus verstorben, 96 genesen. Der Wert der gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner liegt für die Stadt Stand Sonntag bei 82.