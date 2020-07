In Frankenthal gibt es – Stand: Sonntag, 10 Uhr – derzeit keinen bestätigten Infektionsfall mit dem Coronavirus. Das teilt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mit. Bislang habe man 47 Ansteckungen mit Sars-CoV-2 verzeichnet, 45 der Betroffenen gelten als genesen. In Frankenthal sind seit März zwei Menschen an den Folgen der von dem Erreger ausgelösten Covid-19-Erkrankung gestorben. Für den Kreis Bad Dürkheim meldet das Ministerium 329 bekannte Fälle, 316 Patienten gelten als genesen, zwölf Menschen sind mit dem Coronavirus gestorben. Im Rhein-Pfalz-Kreis wurden laut der Mitteilung aus Mainz in den zurückliegenden sieben Tagen vier Infizierte gemeldet. Damit steigt die Zahl der bisher bekannten Erkrankten auf 268, 246 davon gelten inzwischen wieder als gesund. Es gab hier fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid 19. Die beiden Fieberambulanzen in Frankenthal haben inzwischen angesichts zurückgehender Fallzahlen den Betrieb eingestellt. Tests auf den Covid-19-Erreger sind laut Stadt zukünftig bei den niedergelassenen Hausärzten oder im Bedarfsfall in der Stadtklinik möglich. Für Fragen zum Thema Corona ist unter Telefon 06233 7713232 die zentrale Notaufnahme der Stadtklinik rund um die Uhr erreichbar. Menschen mit Hörbehinderung können sich über die Messenger-Dienste WhatsApp und Telegram schriftlich unter der Nummer 0151 21027690 an die Stadtverwaltung wenden.