In Frankenthal ist ein weiterer Mensch an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das geht aus dem täglichen Coronavirus-Lagebericht des Landesuntersuchungsamts hervor. Die Gesamtanzahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie im März 2020 ist damit auf 65 gestiegen. Während in Ludwigshafen und im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis bereits bei mehreren Patienten der Verdacht auf eine Ansteckung mit der Omikron-Variante besteht, gibt es in Frankenthal den Behörden zufolge bislang noch keinen Fall. Die auf 100.000 Einwohner bezogene Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt nach 46 neu gemeldeten Infektionen bei einem Wert von 305,6.