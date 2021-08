Impfen auch am Abend: Mit einer Aktion, bei der sich Frankenthaler bis 23 Uhr eine Spritze zum Schutz vor einer schweren Covid-19-Erkrankung setzen lassen konnten, hat das Impfzentrum in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule am Freitag versucht, die Immunisierung gegen das Coronavirus in der Stadt voranzubringen. Nach Angaben der Stadt haben 241 Leute davon Gebrauch gemacht, sich ohne Termin und Anmeldung spontan eine Impfung abzuholen. Der überwiegende Teil – rund 200 – kam aber schon vor 19 Uhr. Zu späterer Stunde ließ die Resonanz dann offenbar nach. Etwa 40 der Impflinge waren der Verwaltung zufolge jünger als 18 Jahre. Wie berichtet, finden die meisten Neuinfektionen in Frankenthal derzeit in der Altersgruppe zwischen 15 und 34 Jahren statt. Geplant hatte das Impfzentrum einer Ankündigung der Stadt zufolge mit 200 Dosen Biontech. Weitere Möglichkeiten, sich unkompliziert impfen zu lassen, gibt es auch in dieser Woche: Am Donnerstag, 19. August, 8 bis 12 Uhr, steht ein Impfbus des Landes auf dem Parkplatz des Penny-Markts in der Benderstraße. Am Sonntag, 22. August, 10 bis 16 Uhr, ist das Impfzentrum im Petersgartenweg auf Initiative von drei Frankenthaler Praxen offen. Verimpft werden bis zu 150 Dosen des Einmal-Vakzins von Johnson & Johnson und 300 Dosen des mRNA-Wirkstoffs von Biontech.