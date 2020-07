Zwei zusätzliche neue Fälle von Personen, die an dem neuartigen Coronavirus erkrankt sind, hat am Freitag des zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises für die Stadt Frankenthal gemeldet. Über den ersten Fall einer Neuerkrankung nach rund sechswöchiger Pause war am Donnerstag informiert worden. Einen weiteren neuen Fall einer Covid-19-Erkrankung gab es nach Angaben des Gesundheitsamts vom Freitag zudem in der Stadt Ludwigshafen.