Für die Stadt Frankenthal gilt beim Blick auf die Entwicklung der Corona-Infektionen weiter die unterste Warnstufe „Gelb“. Fünf festgestellte neue Fälle meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises in Ludwigshafen am Mittwochnachmittag für die Stadt. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner waren es damit statistisch 25 neue Fälle innerhalb der letzten sieben Tage. 36 akute Fälle von Erkrankungen waren dem Gesundheitsamt bekannt. Mehr als doppelt so hoch wie in Frankenthal ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert mittlerweile in der Stadt Ludwigshafen: Hier liegt er bei 66; damit gilt für die Stadt als Risikogebiet die Alarmstufe Rot. Allein 42 neue Fälle meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch; 225 akute Erkrankungen sind bekannt. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind derzeit 131 akute Covid-19-Fälle bekannt; 13 davon kamen am Mittwoch dazu. Hier gilt die Gefahrenstufe Orange; der Sieben-Tage-Inzidenzwert erreicht 35. Sechs neue Fälle und insgesamt 77 akute Erkrankungen meldete die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Mittwoch. Auf eine Angabe des Inzidenzwerts verzichtet sie, weil es zu oft Differenzen zu den Angaben des Landes und des Robert-Koch-Instituts gegeben habe.